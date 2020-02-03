【深夜字聊】毛毛泳褲邊係乜嘢玩法

雖然已經過咗游水嘅季節，但係去浸溫泉同焗桑拿，男女仍有着泳褲同泳衣嘅時候，而呢個時候最怕就係泳褲邊走咗幾條私處嘅毛毛出嚟，你話幾咁尷尬又核突呢。之係呢位男網民卻係呢啲毛唔剃得，又係乜嘢原因呢？佢話：「我下面嘅毛毛都幾濃密，邊界位去到大脾度，而我又鍾意着三解泳褲浸溫泉同游水，於是我總係事先剃乾淨。不過上個月我同拍拖冇耐嘅女友試泳褲時，佢見到泳褲邊露出嘅毛毛，佢猛話好性感，仲差啲喺人哋更衣室乜乜乜起嚟，睇清楚，係差啲啫。事後我以為佢講吓，點知前個禮拜喺日本浸溫泉，佢見到褲邊冇晒毛毛，竟然堅嬲嬲豬，仲話唔同我啪啪啪。去日本旅行，冇得啪啪啪仲得了嘅？結果……真係冇。好唔容易生返晒啲毛毛出嚟，仲要喺佢面前Show吓，先至終於可以啪啪啪。不過以後游水點算好呀？」

網友神回應：

Jasmine：你女友個癖好都幾特別喎，又會鍾意男友露毛咁得意嘅？不過我諗你誤會咗女友嘅意思，佢應該係指喺冇人睇到嘅情況下露毛，大庭廣眾咁露係好變態囉。

oBo：我喺外國成日見啲外國男人都係咁露，我就覺得超變態，簡直係擾民級，你千祈咪咁做呀！其實你可以試吓外加短褲，咁咪兩全其美囉。

世San：你加返條短褲咪解決問題囉，反正你係同GF去游水，又唔係去游泳比賽，咁着又有乜所謂呢？

雨雨：你真係個暖男嚟，成程冇得啪啪啪，居然冇嬲過女朋友。不過唔知過得幾個月或一年後，你又會唔會咁遷就佢呢？