香港估估吓：立春賞花公園推介

年初二車公一支籤，震驚四方，刻下疫情不見竭止，而車公爺爺又以除瘟疫掦名，教不少人想親身拜訪一下車公爺爺。既然去車公廟，建議大家不如來一趟單車旅程，先到沙田市中心城門河畔的沙田公園遊覽一番，然後在公園內租單車，沿着城門河畔單車徑，很快便會到達車公廟。為何提議大家到訪沙田公園，只因今天立春，正是春天的開始，春天百花正盛開，而沙田公園正是賞花好地方。

沙田公園內有多個主題花園，共栽種了400種、約11萬株本地及外來植物，多個特色花園包括圍牆花園、杜鵑園、石景花園及馥園等等，覝時早春二月，欣賞紅花羊蹄甲和串錢柳最為合時宜。至於在眾多花卉品種，以藍花楹最為吸睛，它們主要栽植於公園源禾路出入口旁的一處草地，多達10多株，每年約四至五用會盛大開放，形成了一片迷人的紫色花海，也成為本市欣賞藍花楹的熱點之一。此外，公園內的大花紫薇也非常馳名，栽種於藝術廊附近的草地，甚至於公園外、靠近沙田大會堂的馬路兩旁，亦布滿了大花紫薇的蹤迹，為煩囂的城市帶來浪漫花海，可暫時忘記現實的痛苦與無奈；祝大家平安度日。

地址：沙田源禾路2號

交通：

港鐵 東鐵綫沙田站

巴士 40X、48X、48P、72、80M、81、81K、83K、83S、85、85K、86、86A、86C、86K、86P、86S、88K、88X、89、89X、263、269D、280X、282、283、284、288、288A、A41、E42、170、NA40