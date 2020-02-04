4鏡率先玩！　Samsung推A系中檔機

近年Samsung推出旗艦機前，都會把部分功能下放至中階A系手機以測試水溫。在Galaxy S11發表前，廠方日前就推出Galaxy A71及Galaxy A51，兩款手機均內建了傳聞會於S11出現的的４鏡頭模組，當中A71設有6,400萬像素自動對焦鏡頭、1,200萬像素超廣角鏡頭、500萬像素景深鏡頭及500萬像素微距鏡頭。而A51則把主鏡頭降至4,800萬像素，但同樣設有1,200萬像素超廣角鏡頭、500萬像素景深鏡頭及500萬像素微距鏡頭。特別一提，A71更支援Super Steady功能，提供如運動相機一般的穩定拍攝能力。

屏幕方面，A71及A51分別採用6.7吋及6.5吋的高屏佔比的Infinity-O全屏幕，屏幕比例為20:9，材質為sAMOLED。A71配備4,500mAh電池及25W超快速充電功能，內置Snapdragon 730八核心處理器、8GB RAM和128GB ROM儲存空間。A51支援15W快速充電，電池4,000mAh，並搭載Exynos 9611八核心處理器、6GB RAM和128GB容量。

A71及A51將分別於1月31日及1月23日在港上市，前者提供稜鏡黑、稜鏡銀、稜鏡粉紅3色，後者提供稜鏡黑、稜鏡藍2色。