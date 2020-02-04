三界五行：肖猴─結交貴人　揚名立萬

生肖屬猴的人，今年與太歲三合，凡事都非常順利。流年星盤有祿勳這顆大吉曜照命，必有一番作為。祿是實幹、做實事，事業有大成就；勳是功勳、榮譽、名聲，事業、學業都突飛猛進，受人尊敬，無論在學校、單位、還是在社會，無論參加考試、評核、比賽、競技，都容易通過，而且名列前茅。

屬猴的人，流年與屬蛇、雞、龍、鼠、狗的人合得來，互助互利，攜手合作、創業、求財、甚麼都很有利。不過，由於流年星盤有很多小人，所以，成事在人，敗事也在人，一樣米食百樣人，百樣人分為兩大類，一類是好人，一類是壞人，也可以說一類是貴人，另一類是小人。諸葛亮精通諸子百家，成為雜家，他在《出師表》中總結江山成敗興衰的原因：親賢臣，遠小人，國家就興旺；親小人，遠賢臣，國家就衰亡。屬猴的人今年有指背、飛廉、白虎三顆凶星，指背是有人在背後說三道四，指指點點「篤背脊」，是小人的典型。飛廉是愛說閒話的小人，蜚短流長，因此帶來是非，甚至災害。白虎帶來血光之災，也帶搬弄是非的小人，所以每年驚蟄，傳統習俗「祭白虎兼打小人」，連消帶打。

用諸葛亮的智慧，多接近貴人，遠離小人。屬猴者在合太歲之年，聯合蛇、雞、龍、鼠、狗這幾個生肖的人，人氣旺，令小人知難而退。至於白虎帶來血光之災，可以多行善，捐錢、捐血、捐物都可擋災。

方向宇