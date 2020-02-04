今晚食乜：立春要辛甘　自煮清新小炒

今日係廿四節氣入面首個節氣的立春，代表春天開始，亦標誌着新一年正式開始。有註冊中醫指，立春是萬象更新的開始，在中醫的養生角度，「春夏養陽、秋冬養陰」。立春開始，飲食方面宜進食辛甘的食物，不應多吃太酸的東西。中醫認為「春食涼、夏食寒、秋食溫及冬食熱，以養其陰。」意思即是因應不同時節，進食合適的食材。以入春後到夏至期間，順應陽氣的發散，從食物入手達致養生及調理身體的功效。

此外，建議春節期間可多吃如南棗、杞子、淮山及味道帶甘的紫蘇葉。原因是春天屬萬象更新的季節，亦容易令人體內肝氣旺盛，因此，「逆春氣，則少陽不升，肝氣內變。」要保持心情朗外，也不妨多進食滋補養生良品的南棗、杞子及淮山等食材；至於味道甘辛、香氣濃郁的紫蘇葉，則有提升食欲及化濕作用。

鮮淮山蓮藕銀杏炒海參

材料：

已浸發黃玉參 半條

新鮮淮山 6両

黃椒片 半個

紅椒片 半個

蓮藕片 5両

白果 2両

鮮冬菇片 1両

靈芝菇 半両

雞髀菇片 1両

葱段 少許

薑片 少許

雞湯 4碗

蠔油 1.5湯匙

鹽 少許

糖 少許

生粉水 少許

做法：

1. 新鮮淮山洗淨刨皮後浸鹽水，瀝乾水分後切角；黃玉參切片。

2. 煮滾2碗雞湯，用半湯匙蠔油及少許糖鹽調味，加入黃玉參略煮，撈起備用。將剩餘的雞湯用半湯匙蠔油及少許糖鹽調味，加入鮮淮山，煮滾後加入靈芝菇、雞髀菇、鮮冬菇、蓮藕、白果及黃紅椒略煮，撈起備用。

3. 起油鑊爆香葱段及薑片，加靈芝菇、雞髀菇、鮮冬菇、黃紅椒、蓮藕及白果炒香，加入淮山及黃玉參炒勻，用剩餘的半湯匙蠔油及少許鹽糖調味後，最後用生粉水埋芡即成。