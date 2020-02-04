今晚食乜：立春要辛甘 自煮清新小炒
2020年02月04日 15:00
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立春要辛甘 自煮清新小炒
今日係廿四節氣入面首個節氣的立春，代表春天開始，亦標誌着新一年正式開始。有註冊中醫指，立春是萬象更新的開始，在中醫的養生角度，「春夏養陽、秋冬養陰」。立春開始，飲食方面宜進食辛甘的食物，不應多吃太酸的東西。中醫認為「春食涼、夏食寒、秋食溫及冬食熱，以養其陰。」意思即是因應不同時節，進食合適的食材。以入春後到夏至期間，順應陽氣的發散，從食物入手達致養生及調理身體的功效。
此外，建議春節期間可多吃如南棗、杞子、淮山及味道帶甘的紫蘇葉。原因是春天屬萬象更新的季節，亦容易令人體內肝氣旺盛，因此，「逆春氣，則少陽不升，肝氣內變。」要保持心情朗外，也不妨多進食滋補養生良品的南棗、杞子及淮山等食材；至於味道甘辛、香氣濃郁的紫蘇葉，則有提升食欲及化濕作用。
鮮淮山蓮藕銀杏炒海參
材料：
已浸發黃玉參 半條
新鮮淮山 6両
黃椒片 半個
紅椒片 半個
蓮藕片 5両
白果 2両
鮮冬菇片 1両
靈芝菇 半両
雞髀菇片 1両
葱段 少許
薑片 少許
雞湯 4碗
蠔油 1.5湯匙
鹽 少許
糖 少許
生粉水 少許
做法：
1. 新鮮淮山洗淨刨皮後浸鹽水，瀝乾水分後切角；黃玉參切片。
2. 煮滾2碗雞湯，用半湯匙蠔油及少許糖鹽調味，加入黃玉參略煮，撈起備用。將剩餘的雞湯用半湯匙蠔油及少許糖鹽調味，加入鮮淮山，煮滾後加入靈芝菇、雞髀菇、鮮冬菇、蓮藕、白果及黃紅椒略煮，撈起備用。
3. 起油鑊爆香葱段及薑片，加靈芝菇、雞髀菇、鮮冬菇、黃紅椒、蓮藕及白果炒香，加入淮山及黃玉參炒勻，用剩餘的半湯匙蠔油及少許鹽糖調味後，最後用生粉水埋芡即成。