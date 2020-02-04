頭痛成因有多種　處理頸椎問題減痛

有留意本欄的讀者，都知道頭痛可因頸椎而起，例如頸椎弧度變直、頸椎間盤突出、頸關節功能性問題等；假如患者身體出現其他毛病，頭痛便會更嚴重，有位四十歲男士求診，經脊醫檢查後，發現他頸椎與牙齒同時出現問題，引發強烈頭痛。

患有高血壓、腫瘤、三叉神經痛等，以及耳鼻喉科、牙科毛病亦會導致持續頭痛。這位男士早前因感冒求助西醫，表示感到頭痛及靠近耳朵位置痛，檢查發現耳有輕微發炎，醫生處方抗生素給他服用，可是一個月後情況未有太大改善，仍然感到頭痛。

他上網查看有關頭痛的資訊，看到原來腫瘤會引發劇烈頭痛，於是向醫生提出照磁力共振了解，報告顯示頭和耳均顯示正常，卻發現頸椎第四及第五節有輕微椎間盤突出，這與他工作長時間低頭對電腦有關，而頸椎弧度亦有變直，於是帶同磁力共振報告求助脊醫。

首次檢查，發現他牙骹有少少歪，但並沒有關節功能性問題，故首先處理他的頸椎毛病，把頸椎附近肌肉放鬆，頸的活動幅度已有大改善，之後覆診，他表示頭痛減少了，但靠近耳邊位置仍很痛；脊醫關注到是否他口腔出現問題，於是用電筒照射檢查，發覺大牙後方有腫脹，並見少許白色，原來四十歲男患者正在長出智慧齒。

該智慧齒傾斜90度向前生，擠迫到大牙，因而引發周邊神經痛，反射以為痛感來自頭痛；加上他有輕微的頸椎間盤突出，令到附近肌肉收緊，牽動引致頭痛感覺更強烈。

頭痛的成因有多種，部分可引致頸部肌肉同時收緊，使頭痛程度相應增加，故此，處理頸椎問題紓緩了頭痛；建議長期頭痛的患者，應盡快求醫，以了解痛症的真正病因，以接受對應的專業治療。

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家