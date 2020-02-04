復刻東京波鞋　迎東奧來臨

「復刻」設計同日本版這兩大元素向來最受潮人追捧，如果將這兩大元素結合一起就定必引起注目。貴為2020東京奧運官方運動品牌的ASICS，為迎接東奧來臨，率先推出Retro Tokyo Pack↑「復刻東京」系列，將東京美學融入先進運動科技，於經典鞋款服飾添加復古日系元素，向豐富日本文化致敬。系列以紅色、白色及藍色這三大經典顏色為主調，鞋款涵蓋跑鞋、 高端科技球類鞋款及運動時尚鞋款，包括GEL-NIMBUS 22、GELRESOLUTION 8、GEL-KINSEI OG及GEL-KAYANO 5 OG等。跑鞋包括品牌4大款式，其中GEL-NIMBUS 22採用復刻白色搭紅藍虎爪紋Logo設計，鞋舌位印有「TOKYO」字樣、東京的緯度及品牌的理念「SOUND MIND SOUND BODY」。GEL-KAYANO 26同樣以相同顏色配搭，而GT-2000 8及GEL-CUMULUS 21則分別以紅色及藍色作主色。

其他波鞋包括GEL-RESOULTION 8網球鞋，同樣以白色主調配襯紅藍漸變ASICS虎爪紋；運動時尚鞋款有GEL-KINSEI OG及GEL-KAYANO 5 OG，GEL-KINSEI OG 以明亮的紅色勾劃出ASICS虎爪紋線條，而GEL-KAYANO 5 OG則重新着色，紅白線條的虎爪紋在忌廉色的鞋身上。此Retro Tokyo Pack還備有運動套裝，服裝的印花設計以傳統日式摺紙藝術為靈感，綴以金色按鈕，簡潔大膽的紅白撞色設計向1964年東京奧運致敬。