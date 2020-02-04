IB攻略：武漢肺炎應該如何自保？

武漢肺炎肆虐，教育局本來停課至2月17號，不只是中小學停課至3月，連大學都響應。筆者建議各位讀者和同學都應該留在家裏，保持健康，出外一定要帶備口罩，以及雙手都消毒後才觸碰眼耳口鼻。筆者的教育中心的課程全都改為了線上課程，同學可以安坐家中上課，準備來年的考試，我們老師亦都會全力以赴，課程絕不會因肺炎而怠慢。

筆者小學的時候，曾經也經歷過非典型肺炎SARS時候的香港。想不到事隔17年，肺炎又席捲而來，在肺炎當道的時代，各位應該如何自保呢？

【肺炎不是感冒】

筆者眼見街道上不少人都不會佩戴口罩，千萬不要輕視這個新冒起的傳染病。感冒大家都曾經試過，症狀會有鼻塞、流鼻涕、打噴嚏等等，患者會有發燒，但是這種發燒一般是低中度發燒，時間也就是1至3天，基本上3到5天就可以痊愈。但是武漢肺炎， 這個新型冠狀病毒感染的肺炎，主要症狀除了證實會有發熱、咳嗽、乏力，更可以有嘔吐、腹痛、腹瀉等，嚴重病發者甚至可以致死，暫時全世界還沒有藥物可以醫治，預防就是最好的治療方法。

【口罩的正確帶法】

今次的武漢肺炎比起2003年的SARS傳染力高出數倍。過往SARS，4個月才有300多個病例，但是武漢肺炎短短1個月已經有400個病例，截至1月30號，現在全國累積已經接近1萬宗，死亡人數更飆升到200多宗。預防的其中一個方法就是正確帶口罩，以及選擇可以有效過濾病毒的外科口罩。例如一些只為防塵而設的海綿口罩對防疫症完全沒有幫助，因為不能過濾病毒。就算選對了口罩，沒有正確佩戴亦都不能有效預防疾病。外科口罩一定要緊貼面部，所以一定要選擇合適尺碼的外科口罩，不然過鬆的話，外部病菌隨時循着缺口直入我們的呼吸道。另外就是很多人都忽略了，佩戴外科口罩前，應先消毒潔手，如果不是，病菌就直接帶進我們的口中了。

【肺炎不一定會發燒】

雖然發高燒是這次冠狀病毒肺炎其中一個症狀，但是筆者讀到新聞，有些內地的武漢肺炎病患者到死亡的時候都未曾發燒，死亡原因只是因為病毒感染了肺部，呼吸不良以及免疫能力低下致死。如果讀者朋友或身邊的人曾經到訪過疫區，一定要自行隔離至少14日。原因是武漢肺炎就算沒有病症都可以傳染。

結語

這個農曆新年，筆者不會恭賀各位恭喜發財，財源廣進，因為最重要始終是身體健康。至於IB學生，打鐵趁熱，趁着這個延長的假期，不要浪費時間，更加應該把握讀書溫習的時間，難得每位同學都不敢外出，少了誘惑，同學可以將以前落後的進度都一併追回，有需要額外補課亦都可以找筆者的教育中心幫忙。疫病始終會過去的，IB考試也是會如常舉行的，所以各位IB同學，記得機會是留給有準備的人。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣