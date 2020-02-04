畢沙羅點描傑作　估價高達1,200萬英鎊

作於1888年的《霜降，農家少女在生火》，出自畢沙羅之手，堪稱點描派的典範。（互聯網）

活躍於上世紀20、30年代巴黎藝術圈的知名收藏家加斯頓‧雷維（Gaston Lévy），當年其位於費烈蘭大道（Avenue de Friedland）的豪華大宅收藏了不少藝術品，可惜到了納粹佔領時期，他的藝術珍藏被流散一空……

將於2月4日在倫敦一場晚間拍賣會呈獻的焦點拍品《霜降，農家少女在生火》，正是近年歸還予雷維後人的珍貴畫作之一，估價介乎800萬至1,200萬英鎊！這幅畫出自卡米耶‧畢沙羅（CAMILLE PISSARRO）之手，作於1888年，尺幅巨大，透過扣人心弦的光線和氣氛，傳神地描繪了陽光、火燄和寒風，呈現冷熱交融的畫面，堪稱點描派的典範，也反映出畢沙羅的人文關懷。

同場呈獻兩幅出自保羅‧席涅克（PAUL SIGNAC）的畫作——《金角灣，早晨》與《克利希碼頭，陰天》，同是歸還予雷維後人的藝術品。前者作於1907年，屬畫家晚期作品，將伊斯坦堡的豐饒歷史風采彰顯無遺，從中可見野獸派的影響，估價介乎500萬至700萬英鎊。後者作於1887年，是一幅點描派風格作品，對新印象派發展作出重大貢獻。