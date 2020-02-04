【深夜字聊】對追求者愛慾難分

Q：我二十多歲，與現任男友關係變差，聖誕節時候有另一個男性追求我，可能因為他屬於健碩型，外形型很吸引，有晚和他去看戲，他吻我的臉頰，拖我的手，又撫摸我的膝蓋，我內心和身體反應都很強烈，差點兒跟他回家親熱了，但到最後我還是作出了理性選擇，至今沒發生性關係，因為到現在我仍未弄清楚自己想不想和他開始，更不想跌入三角關係。我經常會發夢與他纏綿，很懷疑自己是不是因為性渴望而發夢？還是掛住他和愛上他？因我和現任男友很久沒有親密行為了，很怕自己想要的是親密接觸而不是愛？

S小姐

A：在從前，通常只有男性才有類似的疑惑，他們待在心儀對象的身旁，不期然產生生理反應，遂問：我壓根兒只是想上床嗎？時移世易，很多女性舒心了，慾望的表達也從矜持中奔跑出來，發現原來女性跟男性沒兩樣，也都有心猿意馬的時候。男友傾慕的反應每每引發各式條件反射----臉紅、心跳、恍惚、性夢，還有便是情慾的反應了。

愛慾難分，愛與慾並非二元對立，而是一道混色的光譜。當遇上挑逗時，雙方相互產生情慾反應，這不等於愛意被性慾所凌駕。反而要說，正因為濃烈的情意像洪水氾濫，直逼生理和心理層面，例如藉夢境顯露出來，有時候，深刻的夢境更易使人意亂情迷。

該次的電影院約會，你刻意壓抑個人衝動，主要是因為你不想一腳踏兩船、拖泥帶水。建議你不妨從心出發，問自己究竟想維持現狀抑或改變親密關係？會在舊愛與新歡之間二選一？繼續暗通款曲？或是想過單身生活？必須嘗試清晰自己心底的想法，方能作出最佳抉擇。

李偉儀