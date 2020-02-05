停課不停學　上網學英文

所謂「停課不停學」，大家可善用網上資源學習英文。（莫文俊攝）

在這段漫長的停課日子，有否想過如何停課不停學？想孩子學好英語，應是不少家長的目標之一，其實有不少網上平台，以輕鬆手法教授英文文法、英文生字等，部分更包含DIY元素，家長更可趁機參與其中，讓學習英文變成溫馨的親子活動。

【自製英文小書】

網上平台：KidZone

內容賣點：

‧教大家製作多個不同學習主題的英文小書，學習主題有英文字母、節日、狗隻、農場、食物、水果、足球、森林、海洋、寵物、海盜、交通工具等。製法簡單，只要把心儀學習主題的工作紙列印出來，跟着指示便製作了一本小書。

‧網站還有多個針對不同主題的學習單元，如動物、歷史、地理等，內容甚具趣味。以動物單元為例，就講述不同種類動物（如哺乳動物、雀鳥、恐龍、魚、爬蟲等）的身理特徵、生活及飲食習慣等，當然亦不少得趣味學習活動，如填字遊戲、勞作等，進一步鞏固相關知識。

【自製桌上遊戲】

網上平台：iSLCollective

內容賣點：

‧為世界各地語言老師分享教材的網上平台，提供大量學習英文文法及生字的工作紙。

‧網站亦提供不少桌上遊戲的遊戲紙樣，供大家免費下載。如其中一個桌上遊戲「How often do you...？」，按擲骰點數跳進相應方格。方格印有不同物件，如薄餅、牙刷、火車等，跳在相應方格後，先提問指定問題，然後再環繞該物件互相以英文提問。