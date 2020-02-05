【特約報道】由即日起至2月10日，一連6日喺時代廣場展銷集舉行名牌服飾特賣，集合多個男女裝知名品牌，包括Aquascutum、Kent & Curwen、D'URBAN、MARYLING、KRUF、Juicy Couture、BORAAKSU、Didier Dubot、Chris Christy、LA PERLA、MOSCHINO、EMPORIO ARMANI等。全場貨品最低減至1折！即刻就嚟睇睇啦~

<<購物攻略>>

• MARYLING首次喺時代廣場開倉，精選貨品勁減低至1折！一定唔可以錯過。

• D'URBAN短袖T-Shirt原價HK$1,190，減價後只售HK$290！休閒長袖恤衫原價HK$1,900，依家2.5折只售HK$490！Kent & Curwen休閒長袖Polo只售HK$390 (原價HK$1,700) ，買多幾件再有額外折扣！男士們實買到心頭好！

• EMPORIO ARMANI男女裝內衣系列只售HK$99起，CK Jeans Sneakers減價後HK$299起！

• 韓國品牌Chris Christy男裝長褸只售HK$897(原價HK$2,990)， All Sins各款面膜只售HK$50/3盒 (原價HK$108/盒)！

地點：時代廣場一座16樓 時代廣場展銷集

日期：2月5日至10日

時間：上午11時至晚上9時

查詢熱線：2118 8900