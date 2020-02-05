翹臀女王Jen Selter 　IG粉絲突破千萬

她既不是女星，也不是名模，但在IG竟然可以狂吸千多萬粉絲追蹤？到底她是甚麼來頭？來自紐約的健身網紅Jen Selter，以圓渾性感的翹臀成為首屈一指的「翹臀女王」。熱愛健身的她，除在IG上載大量靚相外，更Show咗超多健身教學影片，性感健康的形象為她贏得大批Followers。

在一片健身風氣下，確實造就了一大班健身網紅的出現，今年26歲的Jen Selter就是健身圈中無人不曉的超級網紅，其迷人曲線與無敵翹臀令一眾網友都拍案叫絕。其實這翹臀也是靠Jen努力健身得來，本身臀部較為扁平的她，高中畢業後在健身房工作開始了練臀之路，經過4、5年的努力健身，身材起了明顯變化，因此她希望透過IG大晒身材來鼓勵大家多運動，結果愈來愈多人開始留意她Follow她，讓她成為成千上萬女生的精神動力。而她的健身格言就是去到邊練到邊，在IG你會見到無論是健身室還是街頭任何一個角落她都在健身，所以女生們不要為沒有好身材而灰心，只要肯努力鍛煉，沒有甚麼不可能。