三界五行：肖雞：福星高照　喜上加喜

屬雞的人，今年吉星比凶星多，是謀事的好時年。（互聯網）

生肖屬雞的人，今年吉星比凶星多，而且吉星比凶星的力度大，所以，雖然與太歲相破，但仍然是謀事的好時年。

未講好，先講壞。凶星有咸池、捲舌。咸池是爛桃花，感情生活可能因自己多心或有第三者介入，容易遇波折。捲舌是因為自己容易失言、口舌得罪人、捲入是非圈子，也可能被人造謠中傷、污衊譭謗。也就是被人「搞破壞」。不過，這兩顆凶星的級數較低，不足以與桃花、福星、天喜、天德、八座這五顆吉星鬥法。

桃花有四個主要作用，一是帶來人緣，二是由人緣帶來各種好處，三是有好的異性緣，四是事業大展鴻圖。桃花與咸池並存，兩者不可兼得，沒有「一腳踏兩船」這樣着數的事，請你自己作明智選擇。

福星高照，逢天喜，福上加福，喜上添喜，應該放膽盡力為自己、為家庭，謀求更多更大的幸福。另外，在桃花旺盛的年份，如果已有心儀的可信靠對象，在農曆八、十、十二月份擇吉成親，是順應天時的好主意。

八座相當於古時王室、貴胄、高官出行乘坐的八人大轎，在占星術有利於求科名，對考試、升職都有利。

天德是貴人星，逢凶化吉，遇吉更吉，可化解流年「破太歲」的煞氣。綜合以上星象，屬雞的人，流年只要多做實事，少管閒事，不貪酒色，一定有大成就。

方向宇