今晚食乜：薯仔丸子配意大利香腸 圓碌碌好意頭
2020年02月05日 15:00
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煎堆和湯圓是過年必食的小食和甜品，至於圓碌碌的主菜可以試試意大利薯仔丸子，淋上青豆芝士忌廉醬汁加倍可口。（郭凱敏攝）
過時過節大家有唔少機會食湯圓，取其一團和氣、團團圓圓的好意頭。其實圓碌碌的食物又點止湯圓？意大利名廚Luca De Berardinis就示範了用薯仔做丸子的技巧，以薯仔、麵粉、雞蛋、芝士碎等材料製作口感豐富，淋上青豆芝士醬美味又有營養，而意大利佳詩雅托樂薩拉米香腸（Salamino Italiano alla Cacciatora PDO）的脂肪與鹽分含量適中，散發濃郁肉香，以此作點綴不但令色彩及味道更豐富，也提升了蛋白質、礦物質與維他命的含量。
薯仔薯丸子麵糰：
薯仔 500克
帕爾馬芝士碎 200克
麵粉 150克
麵包屑 20克
雞蛋 1隻
肉荳蔻 少許
醬汁：
淡雞湯 2公升
忌廉 1/2公升
斯特位希諾芝士、青豆、帕爾馬芝士碎 各200克
葱 1條
橄欖油 適量
意大利佳詩雅托樂薩拉米香腸 適量
做法：
1. 將薯仔連皮煮腍。
2. 冷卻後與麵粉、麵包屑、帕爾馬芝士碎、肉荳蔻、雞蛋混合。
3. 搓成長條形後切粒，用叉在丸子上劃花紋。
4. 用滾水淥熟丸子。
5. 以橄欖油炒香乾葱碎，煮腍青豆後加芝士和忌廉攪拌成醬汁。
6. 把醬汁與丸子拌勻，加香腸即大功告成。