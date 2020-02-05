今晚食乜：薯仔丸子配意大利香腸　圓碌碌好意頭

煎堆和湯圓是過年必食的小食和甜品，至於圓碌碌的主菜可以試試意大利薯仔丸子，淋上青豆芝士忌廉醬汁加倍可口。（郭凱敏攝）

過時過節大家有唔少機會食湯圓，取其一團和氣、團團圓圓的好意頭。其實圓碌碌的食物又點止湯圓？意大利名廚Luca De Berardinis就示範了用薯仔做丸子的技巧，以薯仔、麵粉、雞蛋、芝士碎等材料製作口感豐富，淋上青豆芝士醬美味又有營養，而意大利佳詩雅托樂薩拉米香腸（Salamino Italiano alla Cacciatora PDO）的脂肪與鹽分含量適中，散發濃郁肉香，以此作點綴不但令色彩及味道更豐富，也提升了蛋白質、礦物質與維他命的含量。

薯仔薯丸子麵糰：

薯仔 500克

帕爾馬芝士碎 200克

麵粉 150克

麵包屑 20克

雞蛋 1隻

肉荳蔻 少許

醬汁：

淡雞湯 2公升

忌廉 1/2公升

斯特位希諾芝士、青豆、帕爾馬芝士碎 各200克

葱 1條

橄欖油 適量

意大利佳詩雅托樂薩拉米香腸 適量

做法：

1. 將薯仔連皮煮腍。

2. 冷卻後與麵粉、麵包屑、帕爾馬芝士碎、肉荳蔻、雞蛋混合。

3. 搓成長條形後切粒，用叉在丸子上劃花紋。

4. 用滾水淥熟丸子。

5. 以橄欖油炒香乾葱碎，煮腍青豆後加芝士和忌廉攪拌成醬汁。

6. 把醬汁與丸子拌勻，加香腸即大功告成。