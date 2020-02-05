戲通天下：湯漢斯感人新作　安慰破碎心靈

如果你是兩屆金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）的影迷，都應該知道他早前獲金球獎頒發終身成就獎，他是荷里活出名的大好人，無論對其他同事、親友、甚至是陌生人都非常友善。而他在新作《在晴朗的一天出發》 (A Beautiful Day In The Neighborhood) 中飾演美國王牌長壽兒童節目主持人費迪羅傑斯（Fred Rogers），絕對是不二人選，電影將於2月6日上映，就等小記分析三大吸引位吧。

吸引位一:飾演美國兒童電視傳奇

費迪羅傑斯（Fred Rogers）是美國兒童電視傳奇，是美國王牌長壽兒童節目主持人，電影改編自一篇1998年在《君子雜誌》刊登，有關羅傑斯的人物訪談。該訪問由記者湯朱諾德(Tom Junod)撰寫，故事由二人的真實經歷出發，記錄了他們之間一段真摯友誼。當湯漢斯穿上羅傑斯標誌性紅色冷衫，再配上招牌溫暖笑容簡直與羅傑斯的如出一轍。

吸引位二:挑戰奧斯卡力作

湯漢斯出演的電影，質素一向有保證，今次《在晴朗的一天出發》由《大老作家》的導演瑪麗夏娜（Marielle Heller）執導，在美國上映時，各界好評如潮，湯漢斯的出色演出，更榮獲金球獎最佳男配角提名，以及囊括全球多個大獎及提名，被譽為再度挑戰奧斯卡力作。瑪麗夏娜表示只有湯漢斯駕馭得了這個角色: 「他能接下這份工作真是太好了，因為可以帶給觀眾與羅傑斯相同感覺的演員真是少之又少。」

吸引位三:除上帝外最完美的男人

湯漢斯飾演的羅傑斯，香港觀眾可能對他不太熟悉，但在美國他絕對是兒童節目界的標誌性人物。羅傑斯於1928年在美國賓夕凡尼亞州出生。1968年，他自編自導自演兒童電視節目《Mister Rogers' Neighborhood》，透過自己撰寫的兒歌及木偶劇與觀眾對話。他的節目深具教育意義，更多激勵啟發。他毫不忌諱大談生離死別等議題，並時刻提醒孩子們要擁抱自己的情緒。節目播出33年間，獲獎無數，見證一代又一代美國人的成長，他更被譽為「除上帝外最完美的男人」。