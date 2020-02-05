本日日本：唔使蒸口罩！必搶新開發可洗抗菌口罩

因為武漢肺炎，全香港陷入了全城撲口罩的無力感當中！一罩難求下，唔通真係要蒸口罩重用？同樣備受口罩短缺影響的日本，卻多了一條出路——話說佐賀縣專門生產運動服的GENETHREAD，於上年12月底推出了一款名為Nano Platinum Day Mask的口罩，除了標榜防菌防花粉及肌膚保濕等功能外，更可以洗完再戴，絕對係當下人人求罩的恩物！

先講講呢款口罩的構造，外層採用了由著名紡織公司倉敷紡績株式會社所開發、含有抗菌抗病毒的CLEANSE作材料，中間部分則是柔軟不阻礙呼吸的Mesh，而內層則是有出色保濕功能的材料Nano Platinum AD。值得一提是當中的CLEANSE，其纖維表面加有固定化抗菌Etak，該成分以專門作口腔治療及洗淨時使用的消毒藥為基礎來開發，無論是流行性感冒病毒、人類呼吸道合胞病毒、腺病毒等病毒，抑或病菌及真菌，當接觸到纖維上的Etak時會大為弱化，令吸入體內的病菌數目有所減少。更抵錫是可以清洗長期使用，聲稱洗50次口罩都唔會走樣，夠晒耐用兼環保！

設計方面，呢款口罩亦有不少優點，其一是此罩的橡筋不扣在耳上，而是利用帶扣連結在頭後，加上橡筋有調節器來調整長度，感覺相當舒適。另外，戴眼鏡的朋友會經常因戴罩令鏡面出現霧氣，此口罩亦特意將鼻托覆蓋來避免矇查查的情況。講咗咁耐，究竟有無貨賣呢？GENETHREAD的發言人森本先生透露，由於此口罩需要一個一個慢慢製作，好難大量生產，不過佢話希望一星期後可以接受訂單！佢更話之前有人一口氣訂咗50個送畀中國的相熟朋友添。Nano Platinum Day Mask每個售6,800日圓。