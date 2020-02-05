【深夜字聊】原來自己錯過咗

情侶分手嘅原因同經過，唔少男士雖然事隔多年，但仍會銘記於心。好似呢位男網民咁，佢嘅經歷卻有啲古怪，而事隔多年後仲得知一個令佢感到相當驚訝嘅真相！呢位男網民稱佢記得同女友吵大鑊，結果搞到分手嘅原因係從一個錯誤開始。佢話：「記得兩年前嗰晚，我同女友爆房，點知我玩得激得滯，佢爆痛兼狂鬧我，跟住鬧鬧吓我哋就互翻舊帳。事隔兩年，早排喺個朋友搞嘅Party度重遇Ex。飲到七八成後，佢同我走咗出酒吧外吹水，佢聽到我講仲記住當晚件瘀事，佢唔知係咪飲大咗，竟然同我講佢之後愛上咗呢種玩法！我即刻O晒嘴！點知佢講完就打電話畀男友，我個心唔知點解有啲酸咁。」

網友神回應：

追夢：我明你個心點解會咁酸喎！因為重點並非激唔激，係你始終都放唔低，當聽到對方已有男友時，你個心咪即刻酸到爆囉。係時候放低佢喇。

尋日仔：好明顯呢個只係你用嚟掛住對方嘅藉口嚟，就算冇呢件所謂分手導火線，你都會有唔同嘅事作為掛住對方嘅理由。

Cake：我都試過同樣嘅經歷，之但係唔同嘅地方，在於當日嘅女友已經成為我老婆。

Coffee：其實你同Ex分手後仲有冇聯絡呢？如果有嘅話，我覺得佢無啦啦同你講埋呢啲嘢，真係好奇怪囉。不過你都唔好諗咁多，因為已過咗兩年，乜嘢都變晒啦！