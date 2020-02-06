【健樂事】健康嘗湯圓　5大提案

烹調湯圓時，要好好控制湯水的糖分，建議以桂花、酒釀、杞子、桂圓等帶有天然甜味的食材入湯調味。（設計圖片）

今個周末是元宵節，又是吃湯圓的時候了！意頭好，甜蜜蜜，湯圓的「味」力令不少人難以抗拒，但再有益、好味的東西也要識得食，否則有機會弄巧成拙。想食得健康，不妨參考以下5大提案。

1.宜下午時段吃

湯圓的主要成分是糯米，黏性較大，吃得過量，難免對腸胃造成負擔，要是加入了番薯、芋頭等澱粉類餡料，更是不易消化，因此品嘗湯圓宜在下午茶時段，讓身體有足夠時間消化。

2.分量切勿超標

若把湯圓視作飯後甜品，應將晚餐的飯量減半，分量不宜超過3至4粒，並可搭配大麥茶或陳皮普洱茶，藉此消滯。

3.宜選高纖餡料

市面上的湯圓餡料不但加入油分，糖分含量亦高，多吃不但容易上火，亦有機會致肥，所以應選擇卡路里較低兼且含較高膳食纖維的湯圓餡料，如紅豆、紫薯等。

4.留意湯水糖分

烹調湯圓時，要好好控制湯水的糖分，應盡可能避免以紅豆沙、芝麻糊作為湯底，否則熱量會大幅飆升，建議以桂花、酒釀、杞子、桂圓等帶有天然甜味的食材入湯調味。

5.三高者要節制

患有高血壓、高血脂、高血糖的人士，不宜食甜味湯圓，可考慮以瘦肉碎作餡料的鹹湯圓。湯水宜以新鮮的葱碎取代經過油炸的油葱酥，亦可在湯水中加入青菜、蝦米、白蘿蔔等健康食材。