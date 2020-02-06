一代「蟲草大王」之煉成　齊抗「疫」境

【特約報道】「日日Keep住食，藥箱都變成首飾箱。」這句近年家喻戶曉的廣告口號，為御藥堂打響了名堂，成為人所皆知的健康產品品牌。原來這句口號並不是由知名廣告公司創作，而是出自御藥堂主席兼有「蟲草大王」美譽的陳恩德（Mark）手筆。一盤成功的生意除了有鮮明的形象，更要得到生意夥伴的信任，陳恩德就是當中的表表者。他擅長打逆境戰，帶領御藥堂一次又一次走出難關。面對武漢肺炎來勢洶洶的衝擊，他呼籲香港人一起打這場逆境波，團結一致，同心抗疫。

問到品牌口號深入民心，陳恩德表示：「我很喜歡跟同事開震盪會議，你一句我一句，很多點子就是這樣產生出來。」度口號時，他希望客戶可以日日都食他們的產品，因此就有了第一句「日日Keep住食」，接着想到服用後身體及氣色都會改善，於是聯想起首飾箱，繼而再想到遠離藥煲，所以就想起了藥箱，最後度出「藥箱都變成首飾箱」這句經典口號。

【多吃保健品 抗疫第一步】

一代「蟲草大王」之煉成並不簡單，要經過日積月累的經驗和努力才會成功。陳恩德在中藥市場是半途出家，以30歲之齡成為藥業學徒，他自知有所不足，所以比別人更加努力，由生產到銷售，他都事事學習，遇上機會一定不會放棄。

近日新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情有擴散跡象，喚醒了港人對2003年沙士一疫的慘痛經歷，對陳恩德而言，2003年沙士亦是他事業上一個重要轉捩點，當年因為市傳板藍根可以對抗疫症，引起搶購，他因代理板藍根而賺取了在藥業上第一桶金，亦成功帶領御藥堂的生意走上軌道。回望當年，他認為港人對保健意識已提高了很多，又寄語港人團結一致，共同抗疫：「建議大家平日多食保健產品，增強免疫力，打好身體健康的根基。」

【引入培植蟲草 連續11年市場冠軍】

陳恩德深明，無論是冬蟲夏草產品又或是培植蟲草，由於是吃進肚的東西，消費者對產品的質素極為重視，因此他十分願意投放大量資源於科研和品質監控，早年更親自去揀蟲草，現時則交給專業人士處理。唯一不變的是，所有產品每年都進行臨床認證，以確保產品質量。就是這份堅持，他帶領的御藥堂生意愈做愈大，公司2013年10月於創業板上市，2015年11月轉到主板。

一向被視為有補益肺脾腎功效的冬蟲夏草，有助增加免疫力，改善睡眠質素，藥用價值高。不過，近十幾年蟲草因為過度採集和氣候變化的關係而日益稀少，導致價格遠比黃金高，有業內人士指現時冬蟲夏草一両高達一萬多元，在價格上和藥用價值上，難有其他藥材媲美。陳恩德與團隊商討後，推出培植蟲草菌絲體Cs-4，價錢相對便宜，適合日常食用。此產品甫推出市場，已大受歡迎，成為集團的王牌產品，並連續11年獲得同類產品的市場冠軍，2019/2020年度首三季度的銷售更加創下新高，就是因為對蟲草產品及藥用發展的認識，令陳恩德獲得「蟲草大王」之美譽。

雖然現時退居管理位置，但貴為蟲草大王，陳恩德對於揀蟲草仍甚有心得。他說：「一般人揀蟲草都會以其粗幼去定質素，但其實還要看其橫切紋以及有否八隻腳，環紋明顯清晰，代表蟲草純淨。此外，有些商人唯利是圖，會在蟲草中滲入泥土甚至是鐵絲，坊間亦有混有折斷後用竹籤、鐵絲穿插拼接起來的蟲草，不仔細觀察蟲體表面不會察覺。此外，亦可以用鼻聞，如果有香菇味或香味，都屬佳品。」

【獲各方信任 屢解決難題】

做生意難免遇到逆境，御藥堂成立以來也曾出現過危機，但陳恩德都帶領其管理團隊，走過一個又一個的難關。他認為，做生意最緊要是「信」字，包括信心及信任。還記得2007年御藥堂一款冬蟲夏草的微生物被指含量超標，要即時全面回收，由於當時剛剛做完「出位價」推廣，很多貨品已流入市面，但陳恩德認為，要挽救消費者的信心，除了要證明貨品本身沒有問題外，還要肩負生產商對社會的承擔，因此他當時作了一個很多同事都不認同的決定，就是接受客人退貨，就算客人只拿個吉樽來退錢或換貨，都照退或照換，以挽回客戶的信心。這一役令公司的現金流陷入危機，幸好得到銀行信任及支持，以備用信貸渡過難關。後來，另一王牌產品靈芝孢子又被外界質疑破壁率低，經歷上一次危機後，他即時問零售商應否下架，但對方反問他自己覺得產品本身有沒有問題，他說一定沒有，零售商隨即說：「我相信你，不會下架。」

除了得到客戶、銀行、零售商的信任，陳恩德還得到合作多年的代言人米雪的信任，當冬蟲夏草出現問題時，他致電米雪，邀請她前往西藏拍片，講解蟲草採摘和處理過程，以提升消費者的信心。米雪一口答應，第二日立即出發，直至現在他仍很感激這個代言人。

經歷過重重難關，陳恩德早就練成打逆境戰的能耐。憑着與生意夥伴建立的信任，他帶領御藥堂一次又一次走出難關。今次香港正面對着前所未有的難題，作為過來人，他呼籲香港人一起打好這場逆境波，同心抗疫必定可以戰勝威脅，重拾健康。