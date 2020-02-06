熊谷隆志　打造聯名「風」Case

由熊谷隆志（Takashi Kumagai）於2017年所推出的個人品牌WIND AND SEA，單品設計主要圍繞美式滑浪風格，而憑着他本人於潮流界極強的人脈關係，短時間內品牌已經先後與GrowthRing & Supply、MADNESS、PHANTACi、Saturdays NYC及Billionaire Boys Club打造出多個聯名系列，引起潮流界高度關注。是次WIND AND SEA就踩入Gadget界與CASETiFY攜手推出聯名系列，除了多款限量電子產品配件之外，更首次發布服飾單品，滿足兩個品牌支持者不同需要。

WIND AND SEA x CASETiFY「SEA_SEA_SEA」聯名系列設計貫徹採用簡潔搶眼的「大SEA」標誌，分別會推出2個系列，合共10款電話保護殼設計，當中包括CASETiFY標誌性的閃亮流沙及霓虹色調等等款式，同時雙方更首度合作打造Print Tee及Logo Hoodie兩款服飾單品，正面及背面分別加入鏡像設計的「SEA」標誌及CASETiFY電話保護殼鏡頭外框圖案，將兩牌最精要設計合二為一。整個聯名系列將會分成數個階段推出，2月8日起正式於CASETiFY鰂魚涌旗艦店、WIND AND SEA東京店及兩牌官方網站限量發售，想成功入手的話可以而家率先登入 http://www.casetify.com/wind-and-sea 加入Waitlist。