三界五行：肖狗─穩健務實　安享小康

生肖屬狗的人，今年雖然沒有犯太歲，但由於凶星比吉星多，而且，凶星涵蓋範圍較大，切勿不當一回事。

吉星只有一顆天解，此星可以解難消災，逢凶化吉，尤其是從天而降的災難，例如風雨霜雪、惡劣天氣；但凶星卻有血刃、浮沉、寡宿、弔客、天狗五顆。血刃是血光之災，家居、工作、運動容易被利器傷害，也有可能遭受暴力。浮沉主要傷害有兩種，一是運勢反覆，時好時壞，浮沉不定，令自己無所適從；二是容易犯水險。寡宿較難合群，被孤立、邊緣化，貴人少、小人多，貴人幫你艱難，小人害你容易。天狗星的傷害是多方面的，家居易遭盜賊光顧、出門易被惡人欺負、容易犯小人、容易惹是非和官非、容易受血光之災。天狗逢血刃，並非一加一等於二這樣簡單，須加倍小心。弔客提醒你要多關心家中長者的健康，也避免探病弔喪，如果涉及至親好友，不能推辭，那就要選擇吉利的日子和時辰，穿紅色內衣褲，褲袋或錢包、手袋放一封紅色鈔票利是化解。

碩果僅存的吉星天解，既化解不了血光之災，也化解不了水險，更化解不了來自人際關係與個人情緒的困擾，弔客的因素涉及他人的疾病與生死，天解也化解不了。天狗帶來的兇險五花八門，更加複雜，天解更難對付。

因此屬狗的人，流年必須戰戰兢兢，如履薄冰，小心駛得萬年船，不貪不謀，奉公守法，廣結善緣，在平安健康的前提下，安享小康。

方向宇