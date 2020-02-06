今晚食乜：麻辣辛香　紅袍鮑魚雞煲

熱辣辣的四川麻辣紅袍鮑魚雞煲，集麻、辣、辛、香、鮮於一身，最適合下飯或佐酒。(張群生攝)

仔菜是入冬後受歡迎美食之一，千祈咪以為炮製煲仔菜好困難，其實跟住達人一步步整話咁易，一於跟旺角東一間5星級酒店中菜食府的中餐行政助理總廚尤忠東師傅，學做香辣惹味的四川麻辣紅袍鮑魚雞煲。

尤師傅表示，燒熱的煲仔可保存食材的香味，同時亦有保溫作用。今日示範的四川麻辣紅袍鮑魚雞煲，就是利用適量的四川紅袍辣椒乾、指天椒、麻辣醬及花椒油，提升鮑魚及雞肉的鮮味，吃起來麻辣辛香，相當惹味。

材料：

鮮雞 半隻

大連鮮鮑 4隻

鮮雜菇 3両

雜椒 2両

紅袍辣椒乾 1両

指天椒 3隻

中芹 1棵

芫荽 半撮

薑葱 各少許

蒜片 2瓣

乾葱片 2粒

麻辣醬 2茶匙

花椒油 1湯匙

鹽糖 各少許

胡椒粉 少許

生粉 少許

生抽 少許

紹酒 少許

上湯 1杯

做法：

1. 鮮鮑刷洗乾淨去殻，用薑葱汆水備用；另起油鑊炒香鮮雜菇，備用。

2. 鮮雞洗淨斬件，用鹽、糖、胡椒粉、生抽、生粉及紹酒略醃，起油鑊煎至兩面金黃。

3.爆香蒜片、乾葱片、紅袍辣椒乾及指天椒，加麻辣醬、雞件及鮮鮑炒勻。

4. 注入上湯燜煮5分鐘，加鮮雜菇、雜椒及花椒油拌勻，放入燒熱煲仔後下中芹及芫荽即成。