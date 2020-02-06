靈敢侶情：大聲只是想被聽見……

一個人大聲，不是因為惡，而是想被聽見。（互聯網）

你一定嘗過這種滋味：不想再罵，只想留口氣暖肚。

罵人，通常有兩個目的：一、想對方改；二、只為發洩。

想對方改，在背後，代表你仍存在希望，相信他會改，期望她會變。

這是一份信心，你認為他會聽。

至於只為發洩，聽上去，似乎已到達無奈和失望之地，但其實，這仍代表你對他還有一絲寄望。因為，發洩都要有聆聽者，否則，你不過是自言自語的瘋子瘋婦。

這是一份妄想，你以為他有機會想聽。

但經歷了太多之後，會聽和有機會想聽都變得渺茫，心涼了，你只能將滿肚心事當柴用，一把火燒來暖肚自救。

聽過一句話：一個人大聲，不是因為惡，而是想被聽見。所以，我很佩服至今仍有氣力大聲去罵的人，很佩服仍會出力指責：「你做錯了」的男男女女。因為這代表，你仍有信心、仍敢妄想。這份赤子之心，應當珍惜。

若不珍惜，終有一天，你我他會自願變成啞巴，千言萬語，滿肚鬱結，卻無話可說。

相信，沒有人會想見到這樣的關係。但事實上，他和她，早已聽不入耳。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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