預防武漢肺炎　教你5招清潔手機

預防武漢肺炎，除了要做好自身清潔，平常接觸的死物也要勤加清潔，事關有指該病毒在光滑表面能夠存活數小時，在攝氏20度、濕度40%到50%的環境下，更能夠存活5天之久！手機我們一日接觸多次，其光滑機身也容易成為病毒溫床，以下就教大家幾招清潔手機，減低「中招」機會！

第一招：酒精抹機身

新型冠狀病毒是具有外套膜（envelope）的病毒，它們怕酒精，因為酒精為穿透性，可把它們外面的外套膜溶掉然後殺死，所以用酒精擦拭手機是最有效方法。先用洗手液清潔雙手，之後用沾上75%酒精的紙巾抹拭手機表面及背面，等待15分鐘後再用清水及乾布擦乾淨即可。另外，手機抹拭後，不要忘記連外殼也一併用酒精清潔。

第二招：清潔劑抹芒面

雖然酒精能夠殺毒，但屏幕表面都有層保護層，如果一次接觸太多酒精，會加快屏幕老化，甚至會出現變色問題。若然手機已貼上芒貼，可以使用些許酒精擦拭，否則應使用手機專用清潔劑，但如果沒有這類清潔液，用清水加上少量玻璃清潔劑，也同樣具有殺菌消毒效果。抹布方面，使用纖維布或眼鏡布抹拭較佳，因為可避免屏幕被刮花。

第三招：棉花棒清縫隙

SIM卡插槽、3.5mm耳機孔、充電介面等都容易積聚細菌及塵埃，但由於高濃度酒精對於機身內部有頗大傷害，所以這些部分可用不含酒精之手機清潔劑配合棉花棒清理。留意清潔縫隙位置時，建議開孔位朝下，讓灰塵和污垢向下掉落，而非陷入縫隙之中。

第四招：紫外光殺菌

若嫌以上方法太麻煩，近年坊間有些專門為手機殺菌的裝置發售。例如來自美國的PhoneSoap消毒盒可把整部手機放入，然後以紫外光進行消毒，使用10分鐘後手機表面99.99%細菌都會被清除，而且消毒可同時充電，相當方便。

第五招：如廁不要玩手機

很多人喜歡如廁時玩手機，但武漢肺炎病毒有機會通過糞便傳播，為安全起見還是不要拿手機進入洗手間內。另外，即使不是肺炎病毒，有調查指部分公廁的衞生設備含有大腸桿菌等52種細菌，部分細菌更是抗藥性，當中男廁又比女廁更多菌，所以大家還是戒掉如廁時玩手機這不良習慣啦！