Vimberg Mino　德國新貴流線典雅

不少喇叭發燒友對德國名牌Tidal不感陌生，最近他們推出了新品牌Vimberg，產品無論外觀及技術都帶有很重Tidal的影子，最新座地喇叭Mino就是當中表表者，外形流線典雅，體積達424 ×1,280×534mm重72kg，相當重量級，只是比同系列的旗艦型號Tonda稍細。此外，喇叭採用5單元3音路設計，不對不同口味的發燒友，30mm的高音單元，有陶瓷及鑽石振膜2個版本供選擇，中音採用1組90mm的陶瓷中音，振膜質素既硬且輕，而低音方面亦不失禮，一口氣用上3組168mm的鋁合金與蜂巢夾層的三明治振膜，令低頻更為震撼有力。

分音器用上了極昂貴的Mundorf及Duelund電容，令高低分音更細緻，音箱不是90度垂直，而是稍稍向後傾斜，透過將高音移後，令高中低音能同時傳至用家耳中，而音箱背後設有一對低音反射孔，令低頻更為流暢厚實，音箱由HDF高密度板製成，配合鋁合金的補強結構，有效阻絕震動，難怪音色如此自然。