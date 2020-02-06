【深夜字聊】5大缺乏性趣原因　你中咗幾多？

Q：我和丈夫均是三十多歲，結婚兩年，原本婚前婚後的性生活正常，每星期兩三次。但現在覺得丈夫開始不想做愛，問他只說是疲倦，交歡後更疲倦，我嘗試主動，他仍是不想，說只想睡。請問為甚麼丈夫會失去興趣？我有需要卻好像勉強了他，惟有自慰，非常煩惱。

煩惱人

A：男性缺做愛動力，有很多可能性，最常見的原因有5點：

（1）性機能問題──一般來說，三十歲左右的男性，做愛後如果作息正常，身體沒有病痛，隔一兩天再行房應沒有問題。但如果丈夫覺得做愛後特別累，則要留心他的身體和性機能狀況。

（2）工作和日常生活導致疲勞──疲勞或身邊工作未能完成，易會男性變得懶洋洋，乾脆把性愛故意遺忘。夫婦間可互相作出時間上的協調，選擇最輕鬆的時間來做愛，可以減少性愛變成例行公事的感覺。

（3）不知名的性冷感──不要以為男性沒有性冷感，這是可能發生的身心狀態。男性因為情緒不佳，或心理壓力，都會令他失去性慾。

（4）過分自我──若有些男性單從個人角度出發，例如他感覺每星期得到一次性滿足已足夠，即忽略伴侶的性需要。若男女某方經常用懶洋洋的態度去敷衍伴侶，很容易令伴侶受挫折，放棄求歡。

（5）伴侶關係潛藏暗湧──關係在無聲無息中變卦之可能性。

丈夫在床上只想睡，是否他近來真的很累導致不想動？或是他礙於某些因素而迴避？他究竟是基於上述哪一種或多種原因所影響，惟有靠你們好好溝通，做夫妻是長久的事情，宜細心處理性生活，也可考慮向男科求診和進行驗身。此外，當未能獲得性滿足，有不少女性會透過自慰去解決，不必介懷。

在這類情況中，折衷辦法是你跟丈夫協調，嘗試一些不涉及性交的親熱方式如擁抱、愛撫、互相刺激私密部位，丈夫未必需要射精，既可維持親密和帶動快感，也看看能否解決他經常喊累的問題，多鼓勵丈夫，希望他會樂意去從這些方面去滿足你的需要，並逐漸重燃性趣。

李偉儀