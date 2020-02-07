【營事檔案】南瓜肉碎燕麥粥　清甜暖身之選

不少港人都喜歡食粥，生病時食粥、想清腸胃時食粥、天氣冷時又會想食碗粥暖一暖身，所以今次為大家介紹的是南瓜肉碎燕麥粥，做法簡單，而且味道清甜又健康，四季皆宜。

【南瓜味道香甜營養多】

粥的質感軟滑綿密，不用細嚼也能吞嚥，而且容易被腸道吸收和消化，非常適合小朋友和老人家。如果預先將南瓜蒸熟，並壓成蓉，再放入粥中，也很適合8個月以上的幼兒進食。

南瓜味道香甜，有豐富的膳食纖維，有助促進腸道蠕動，預防便秘，亦能增加飽肚感。南瓜也含有豐富碳水化合物，可代替其他澱粉質如粉麵或飯作主食。此外，南瓜是一種有助延緩衰老的食物，因為它含有具抗氧化功效的胡蘿蔔素和維他命C。胡蘿蔔素會在體內轉化為維他命A，有助平衡皮膚油脂分泌，維持皮膚健康，也能幫助預防夜盲症丶黃斑點病變等眼部疾病。

【燕麥低升糖食物】

燕麥屬於低升糖指數的食物，也有豐富膳食纖維，有穩定血糖水平的功效。燕麥亦所含的水溶性纖維，在進食後會在腸內會與膽汁結合，身體因而要用膽固醇來轉化成膽汁排出體外，所以進食燕麥有助降低體內的膽固醇水平。建議大家選擇原味的原片麥皮，因為通常不額外添加糖，而且口感較煙韌。如果大家喜歡比較稀或濃稠的粥，亦可以自行調整水的分量。

【南瓜肉碎燕麥粥】

材料：

南瓜 200克

瘦肉碎 200克

米 半杯

原片燕麥 半碗

水 1,000毫升

醃料：

生抽 2茶匙

糖 1茶匙

生粉 1茶匙

調味料：

鹽 2茶匙

做法：

1.南瓜去皮，去籽，切粒，備用。

2.將醃料加入肉碎，醃15分鐘。

3.清洗白米，並將白米及水放入一個鍋內，用中火煮至米粒開花。

4.加入南瓜，拌勻，用小火煮大約5分鐘。

5.轉中火，加入燕麥，煮1分鐘。

6.放入瘦肉碎，並快速攪散肉碎，煮大約5分鐘，期間一直保持攪拌，直至肉碎全熟。

7.加入鹽調味，即成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。