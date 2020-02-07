FoodieCurly鬈毛妹：海口靚景下的自助餐

高球我只屬BB班，來到海口觀瀾湖，不打波還可以做甚麼？當然是吃啦！

觀瀾湖園區內有好幾間世界級酒店，當中包括Ritz-Carlton，我這天來到位於20樓的酒吧Flair，其戶外露台坐擁無敵高球場美景，黃昏Magic Hour來到，望着「鹹蛋黃」摸杯底，心情好得心裏在哼歌。

為了配合觀瀾湖的高爾夫主題，酒吧推出了四款高球雞尾酒，包括：清晨之鳴Birdie、雀躍之露Happy' Gilmore、錫杯之耀Tin Cup、勝利之徑Fairway，我酒量一般，要了一杯無酒精「羅勒海島」，以鮮羅勒葉、熱情果、番茄汁、檸檬汁、接骨木糖漿等沖調而成，酸咪咪好醒神。

除了飲酒，我的更大目標是吃自助餐，酒吧推出了任點任吃的「日式料理放題」 (RMB$338)，有卷物、刺身、前菜、湯、烤物及炸物、麵食與米飯、主食、甜品等多個類別，特別推薦「椰奶海鮮湯」，其實是泰式冬蔭公，但下了更多椰奶，海鮮又新鮮，非常美味。

招牌主食有炭燒豬頸肉和炙烤黑椒牛排等，牛排肉質細嫰又有肉味；叻沙湯底香濃，椰香四溢；甜品建議選椰子奶凍和斑蘭蛋糕，前者香甜，後者軟綿清香。除美食之外，飲品都是任點，葡萄酒、啤酒、雞尾酒都有，多喝兩杯已可回本！

酒吧還有推出「落日晚茶」(RMB$318起) 及「暢飲之夜」(RMB$118) 等套餐，都十分划算，詳情可向店員查詢。

攝影：Alex Chan、FoodieCurly

Flair

地址：海南海口龍華區羊山大道39號海口麗思卡爾頓酒店20樓

營業時間：周日至周四17:30-00:00，周五及周六17:00-01:00

自助餐供應時間：17:30-19:30