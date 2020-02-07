西醫教路　家居抗疫5 Tips

武漢肺炎疫情愈益嚴重，全民人心惶惶，大家現時在室外的防疫意識已有所提升，但其實除了戴口罩這基本做法外， 回家前後的衞生意識亦不容忽視，因為這有機會暗藏細菌，增加患病風險。家庭醫生方玉輝今日特別列舉5大家居抗疫小貼士，希望大家可以做足防疫措施，避免受病毒感染！

1.入屋前以1:99稀釋消毒藥水地布印鞋底，減少將室外細菌帶入室內。

2.回家立即除下口罩並棄於有蓋垃圾桶內，期間盡量不要接觸口罩表面，之後記謹要洗手，而洗手時間最少20秒。

3.當天的衣物宜即時清洗，以免病菌擴散，至於外套、手套等如不能即時清洗，最簡單的方法是直接用陽光照射，殺死衣服上的細菌。若沒有陽光入屋的話，可用沾有清潔劑或消毒劑的毛巾作簡單清潔，或以一塊濕布放在外套上，再用熨斗熨一熨。

4.如廁後必須要冚蓋才可沖水，避免細菌向外彈。另外，可用浸透1:99稀釋家用漂白水布抹廁所邊、廁板和廁蓋，同時建議每星期最少一次將約半公升清水倒入所有排水口。

5.家有小朋友或長者，更要注意家居清潔，宜每天清潔家具用品，即使購買不到漂白水、消毒劑，亦應以清潔液或清水抹拭家具用品，這也可把表面的飛沫、塵埃抹掉。