西蘭花沙律　酸甜開胃

經常大魚大肉，偶爾也想吃一口沙律來清清味蕾與腸胃，IG@cookieandkate就教大家炮製一款清新的西蘭花沙律。

首先將西蘭花切細粒，再加洋葱碎、芝士碎、蔓越苺乾和炒香的葵花籽等，你亦可選擇炒香的杏仁來配搭，再淋上用蘋果醋、蜜糖和芥末醬等混合的醬汁，如果是素食者，建議除去芝士碎，和以楓糖漿代替，想風味更佳，最好在拌勻後靜置一會才吃。

雖然西蘭花未經烹調，但在醋汁醃製下，質感會變軟。若然吃不慣的話，也可將切好的西蘭花放在熱水中煮1分鐘，然後放入冰水，瀝乾水後再加其他配菜和醬汁，同樣好吃。

沙律材料：

西蘭花 1磅

葵花籽 半杯

紅洋葱粒 半杯

車打芝士碎 半杯

蔓越苺乾粒 1/3杯

醬汁材料：

特級初榨橄欖油 1/3杯

蘋果醋 2湯匙

芥末醬 1湯匙

蜜糖 1湯匙

蒜蓉 1瓣

鹽 1/4茶匙

做法：

1.中火炒葵花籽至金黃色備用。

2.醬汁材料拌勻。

3.西蘭花洗淨切細粒。

4.西蘭花、洋葱粒、芝士碎、蔓越苺乾粒加入醬汁拌勻。

5.靜置20分鐘，或放入雪櫃雪1晚便成。