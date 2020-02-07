西蘭花沙律　酸甜開胃

2020年02月07日 13:00
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    清新的西蘭花沙律，帶酸甜和辛香，吃一碗都飽肚。（互聯網）
    經常大魚大肉，偶爾也想吃一口沙律來清清味蕾與腸胃，IG@cookieandkate就教大家炮製一款清新的西蘭花沙律。
    首先將西蘭花切細粒，再加洋葱碎、芝士碎、蔓越苺乾和炒香的葵花籽等，你亦可選擇炒香的杏仁來配搭，再淋上用蘋果醋、蜜糖和芥末醬等混合的醬汁，如果是素食者，建議除去芝士碎，和以楓糖漿代替，想風味更佳，最好在拌勻後靜置一會才吃。
    雖然西蘭花未經烹調，但在醋汁醃製下，質感會變軟。若然吃不慣的話，也可將切好的西蘭花放在熱水中煮1分鐘，然後放入冰水，瀝乾水後再加其他配菜和醬汁，同樣好吃。
    沙律材料：
    西蘭花　1磅
    葵花籽　半杯
    紅洋葱粒　半杯
    車打芝士碎　半杯
    蔓越苺乾粒　1/3杯
    醬汁材料：
    特級初榨橄欖油　1/3杯
    蘋果醋　2湯匙
    芥末醬　1湯匙
    蜜糖　1湯匙
    蒜蓉　1瓣
    鹽　1/4茶匙
    做法：
    1.中火炒葵花籽至金黃色備用。
    2.醬汁材料拌勻。
    3.西蘭花洗淨切細粒。
    4.西蘭花、洋葱粒、芝士碎、蔓越苺乾粒加入醬汁拌勻。
    5.靜置20分鐘，或放入雪櫃雪1晚便成。
    網址：https://bit.ly/3aC0PZx