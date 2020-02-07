三界五行：肖豬─文昌照耀　名利雙收

生肖屬豬的人，經歷過去一年的值太歲，今年與太歲相安無事，運程又如何呢？星盤顯示，吉星有文昌，中性星有陌越，凶星有病符、亡神。

文昌有多種好處，對學業、事業都大有幫助，在校學生或在家自修生參加所有升學考試、評核，只要肯用功，一分耕耘一分收穫，天道酬勤，不折不扣。在職進修也有立竿見影功效。文職人士今年趁文昌星照，努力爭取表現，比其他生肖人的升職加薪機會都大。流年文昌位在西南方，生肖屬豬的人在這個方位用花盆泥種文昌竹或用水養富貴竹（四是文昌數，四支更加好），一定加倍好運。文昌可以帶來財運，「知識就是財富」、「知識改變命運」，這些道理，幾千年前已是中華文化的重要組成元素，「一命二運三風水，四積陰德五讀書。」文昌也是貴人星，可以得到有文化人士的幫助。

陌越，陌是陌生，越是跨越，也就是大步跨越難關，向新里程進發！只要勇敢接受新挑戰，前途一片光明。千萬不要坐定定，繞起雙手，甚麼都不做。病符，不用解釋，也知道是帶來病痛，屬豬的人，比其他生肖的人較容易有病痛，尤其是時疫流行的日子，小心，小心，再小心！另外，由於今年是進取年份，勤力拚搏，多動腦筋傷精神，必須勞逸結合，多做戶外運動，晚上睡眠質素提升，有利白天工作。亡神就是提醒你千萬不要因精神不集中而影響學習、工作和工業，還有駕駛安全。

方向宇