糅合品牌奢華精髓　打造出「色」之作

對於一直專注皮革工藝設計的男裝奢侈品牌Berluti，斑斕色彩多年來都主宰着其品牌命脈，無論是最經典的皮鞋款式Alessandro抑或是近年成衣系列中的各款皮革外套所用上的豐富色調設計，其實都是源自品牌最引以為傲的Patina古法染色技藝。今季品牌創意總監Kris Van Assche就從這種傳統皮革染色工藝及品牌標誌性Scritto印花圖紋當中取材，透過大膽剪裁輪廓打造出一系列糅合經典元素的奢華服飾，將品牌基因帶來嶄新的詮釋與演繹。

Kris Van Assche入主Berluti後，積極為品牌探索全新的設計方向，將現代設計理念與品牌經典價值不斷融合，當中於成衣系列就最顯而易見，春夏系列服飾除了用上螢光橙、皇家紫、海軍綠、赤陶及鈷藍等等高飽和度色調之外，恤衫採用的斑駁色彩圖案亦需經過多重染色工藝去完成，早年鐫刻於不同皮革產品上的Scritto印花圖紋，今季亦再次現身於各款西裝及恤衫設計之上，而刪減手袖的肩位線條及褲腳開衩剪裁細節，就為系列注入一份自由奔放不受拘束的率性態度。

配飾系列，將傳統皮鞋與運動鞋底結合的Alessandro Edge鞋款就正好標誌着Berluti在Kris Van Assche主理下的全新時代，而Stellar鞋款除了用上破格的鑽石形大底，更特別於鞋身皮革表面加入Scritto印花圖紋及窩釘細節，將品牌最精湛的製鞋工藝以更時尚手法呈現。另今季全新登場的Un Jour Gulliver及Eclipse Gulliver就沿用Patina古法染色技藝打造，但將公事包及旅行袋外形尺碼縮細並配上可拆式金屬鏈帶變成斜揹袋款或Clutch使用，大大增加其玩味及實用性。

模特兒：Sean Chan@ Primo

化妝及髮型：Chris Lam