生活夜校：冇廁紙用？學古人啦！

連廁紙都畀人搶晒，今次真係唔出街都唔掂啦！唔通大家要學古人咁樣，用呢幾樣嘢嚟取代廁紙？（備註：內文有點重口味啊！）

廁籌

先講講中國，由於古代紙張相當珍貴，所以一般文人都反對用紙張來擦屁股，寧願用較「環保」的「廁籌」。廁籌又稱廁簡，就是解決完之後用來擦屁股的木條或竹條，據說這種用法是隨佛教傳入中國，在早期的佛教諸律中，便記載了釋迦牟尼指導眾比丘使用廁籌，而宋朝的《資治通鑑》，亦記載過北齊皇帝高洋「雖以楊愔為宰相，使進廁籌，以馬鞭鞭其背，流血浹袍。」可見中國早期是用「廁籌」當廁紙用的。

而如廁後用紙來清潔的習慣，要到元朝才開始，到了明清時期，以草紙擦屁股已成為達官貴人的習慣，明朝便設有寶鈔司一職，其實就是管理廁紙的部門。不過大家要留意，明清官方是明文禁止用寫字的紙張來擦屁股的啊！

蟬翼

至於遠古的日本，根據《源氏物語》的記載，皇族是用蟬的翅膀來作廁紙的，原因是蟬翼硬度足夠，當然不是一拿來就用，而是先把蟬翼放溫水浸幾日才使用，咁樣先夠衞生嘛！而且蟬翅是透明的，所以有乜暗病，都可以睇得出來！

石頭及長棍

說說古代歐洲，古希臘人去完廁所，會使用石頭或片狀的黏土來擦屁股，到了古羅馬時代，羅馬人會將海綿或棉布綁在長棍的末端來清洗，稱為Tersorium，用完後，棍子便會保存在公廁裏一個裝着濃鹽水的桶內。

粗麻繩

中世紀末的法國皇室，則使用粗麻繩來作廁紙，麻繩還不是求求其其放在一邊，而是從廁所的天花吊下來，垂在馬桶旁邊，解決完之後，就把麻繩子從兩腿中間穿過，再前後地拉，不過要留意，這根麻繩是公用，現在想來都幾惡心！

粟米芯

最後要說說美國，一開始來到這裏拓荒的人，一般是使用粟米芯來清潔的，不過大家逐漸發現使用報紙、廣告傳單等廢棄紙張更加方便。