口罩保存小方法　重用以解燃眉急

最近口罩可以說是最熱門的單品了，每個人都想要多一點的存貨，真是不知道要堅持到甚麼時候。有時候只是用了一、兩個小時或者只是想脫下來吃個飯，實在是不想浪費再換一個，這個時候就要學學這些暫時保存口罩的小妙招，重用口罩也未嘗不可。

保持口罩的方法有兩個，一是適合用於用餐時，拿出一張紙巾放在桌面上，口罩放在紙巾上，不能讓口罩碰到桌面，再用一張紙巾把口罩蓋上。

二是使用信封保存，接觸空氣的外層向外，整個放進信封，據說可以吸走一些濕氣。此外，亦有人用A4紙自製信封作保存，方法是將紙對摺，但留下約2吋的空位，然後左右兩邊再摺一摺，再用釘書機釘好，便變成一個信封，好處是比一般信封大，剛好可以放得下一個口罩，但大家要留意，信封也好，A4紙也好，都不可以重用的！

重用口罩的前提是口罩要完整無缺，並且濕氣不能重。使用者要是健康的，而且只可以是同一個使用者。當然要謹記的是，觸碰口罩前後都要保持雙手衛生，要清洗干淨，無論是內層還是外層都盡量不要接觸到，以耳繩為接觸點。所有使用過的存放工具都要全新、乾淨，不可重用。