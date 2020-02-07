男士深夜：暫時停一停　調整下心情

【靚人靚景：美谷朱里 宮古享受日光浴】

近期疫症爆發，大家真係要注意健康，例如曬多啲陽光啦！今年22歲嘅美谷朱里最近推出寫真集《らぶぱら》，就專程去到沖繩宮古島取景拍攝，呢度出名陽光燦爛、海灘靚絕！

【決性11點：辣妹絕種靠AV保育】

日文中「辣妹」（ギャル）呢個詞語，早喺上世紀70年代出現，到90年代中就用嚟指金髮同黑皮膚嘅涉谷系辣妹。不過千禧年後，涉谷系辣妹開始式微，就連一直有辣妹潮流象徵嘅涉谷109百貨亦於去年轉型，有日本媒體稱呢個係「辣妹絕滅」（ギャルは絕滅）嘅時刻。

【翹臀女王Jen Selter IG粉絲突破千萬】

她既不是女星，也不是名模，但在IG竟然可以狂吸千多萬粉絲追蹤？到底她是甚麼來頭？來自紐約的健身網紅Jen Selter，以圓渾性感的翹臀成為首屈一指的「翹臀女王」。熱愛健身的她，除在IG上載大量靚相外，更Show咗超多健身教學影片，性感健康的形象為她贏得大批Followers。

【決性11點：桃乃木香奈 蒙眼Look超神秘性感】

人氣AV女優桃乃木香奈出名食量驚人，但仍保持到窈窕身形，上圍卻沒有縮水，難怪擁有大量男性粉絲，早前她客串Coser演繹遊戲「尼爾：自動人形」中的人造人2B，還公開了一輯靚相……

【決性11點：三上悠亞 化身花魁女神】

天后級AV女優三上悠亞，早前為日本雜誌《週刊實話》影咗一輯花魁寫真，而呢輯相一出即令唔少日本網民有驚為天人嘅感覺！