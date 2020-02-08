生肖指數　是日吉星：猴

鼠：→ 你總是為大家着想，有時不妨為自己多想想，不要太過待薄自己啊！

牛：↑ 從朋友身上聽到不少利好消息，令你一整天都非常暢快開朗，笑面迎人。

虎：↓ 同事提出的合作方案，最好不要試，對方擺明是居心不良，另有所圖。

兔：→ 雖然嘴巴硬說不要幫忙，但別人多番哀求下，你還是改變主意，做個好人。

龍：→ 有信心需然是好事，但也不要太過自負，這只會惹人討厭，降低運勢。

蛇：↓ 同事之間有些摩擦，不嚴加制止的話，工作將會因而出現很多的問題。

馬：→ 今天紅色能夠帶來刺激的活力，讓你在各方面都能有突出的表現呢。

羊：→ 現在是加薪的關鍵時刻，若感到焦躁不安的話，不妨找朋友傾心事。

猴：★ 人際運開始上升，你可能受邀參加有趣的約會，參與其中讓你得到快樂。

雞：↑ 很有異性緣的一天，主動示意的效果會更明顯，約會情人，對方會答應。

狗：→ 宜扮豬吃老虎，逞一時之勇後患無窮，為人謙遜一些，可從中得益。

豬：↓ 是日沖煞，今天有可能忘記鎖好門戶，離開時，謹記小心，可免損失。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌