白羊： 精神及士氣回穩，但事業運持續不穩，公事壓力或會較大，求職等亦需予耐性。

金牛：精神狀態不穩，出勤、公幹及海外項目等或會遇上阻力，需多予耐性，多作後防。

雙子：人緣及桃花運佳，利單身朋友發展新戀情，但人事問題或會較頻，宜保持沉着。

巨蟹：戀愛運欠佳，但情緒及家庭運佳，多到雙方家中作客，有助提升默契與感情熱度。

獅子：體能欠佳，工作運不穩，幸辭令及思考力佳，合作關係回穩，但需多注意健康。

處女：人緣及桃花運欠佳，親子及感情關係或較不穩，身邊人或較任性，宜多體諒包容。

天秤：情緒及家庭運欠佳，幸人氣回升，身邊人將較能諒解與包容，但仍需避免任性。

天蠍：辭令及思考力不穩，與伴侶、家人及工作夥伴或較易出現溝通問題，宜用心聆聽。

人馬：財運欠佳，家庭、約會等開支較大，需多加節約，並小心處理人事及交易等事宜。

山羊：人氣精神欠佳，情緒不穩，家庭運稍遜，宜保持耐性，注意溝通及關注家人狀態。

水瓶：精神狀態欠佳，多休息多放鬆，有助提升士氣。財運不穩，需小心看管個人財物。

雙魚：人氣及財運不穩，社交運欠佳，需小心處理人事及金錢等事宜，以免因財失義。