【玄之又玄】肖鼠犯太歲　祈福保平安

「太歲當頭坐，無災也有禍。」相傳太歲神有60位，輪流掌管人間一年的禍福，如果自己所屬生肖與當年的「值年太歲」相犯，即所謂「犯太歲」，有可能影響流年運程！據玄學家龍震天表示，「犯太歲」又可稱為「衝剋歲君」，每年都會有幾個生肖受影響，以致運程波動、心緒不寧，而踏入庚子鼠年，肖鼠、肖馬、肖羊及肖免人士要特別注意。

【戴玉佩擋災】

以肖鼠人士為例，今年正值本命年，運程較反覆，凡事要小心，即使得「金匱」保護，財運不算太差，仍要提防出現財來財去的格局，加上有凶星「劍鋒」及「伏屍」，健康易出問題！受多顆凶星困擾的肖馬人士，同樣要做好趨吉避凶的準備，雖然跟太歲相沖的嚴重性比犯太歲為低，但仍要事事小心，提防破財。至於肖羊及肖兔人士，分別受害太歲（又名穿太歲）及刑太歲影響，各有隱憂。

龍師傅指出，要化解「犯太歲」的負面影響，第一招是戴玉佩，肖鼠者宜選玉猴及玉龍，肖馬者宜選玉虎及玉狗，肖羊者宜選玉兔及玉豬，肖兔者宜選玉羊及玉豬。第二招是前往廟宇進行攝太歲儀式，熱門地點包括荃灣圓玄學院、上環太歲廟、紅磡觀音廟等。另外，求神最緊要誠心，衣着應保持樸素整齊，以示尊敬。

【參拜須知】

1.出發前準備好香燭、水果、花生、糖果等祭品。

2.在廟宇購買祝禱文，並於太歲衣上填妥姓名和出生日期。

3.在殿外香爐上香，進入殿後先參拜斗姥元君，放上祭品。

4.向值年太歲（盧秘大將軍）祈福許願，心中默唸祈求語句。

5.向自己所屬太歲參拜，再逐一向其餘太歲神上香一炷。

6.祈福後，進行化寶程序，完成後可得到一個太歲符，將之放在銀包即可。