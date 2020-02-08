港產空氣清新機　殺滅冠狀病毒

武漢肺炎肆虐，除了在街戴口罩，家居的空氣質素都好重要。坊間空氣清新機有很多種，但號稱能過濾冠狀病毒的卻不多，由香港牌子Green Breeze推出的PPP醫療級空氣清新機（PPP-400-01）是其中之一，它特設由香港科技大學於2017年研究的Kill Virus過濾層，內含專利消毒及殺菌藥水，可以殺掉多種病毒細菌（達 99.999% ），包括禽流感H1N1、流感H3N2、大腸桿菌、麻疹病毒及中東沙士等新型冠狀病毒，用後家居空氣自然更加清新。

清新機的過濾效能達到395CFM CADR，有效範圍約 380-550平方呎，適合香港一般家庭使用。它的體積為330 x 180 x 490mm，算是正常座地清新機大小，同時兩邊設有手挽位，雙手就能輕鬆拎起，美中不足是底部不設滑輪，否則搬動就更加容易。它提供四段精密風速設定，可調校1H、2H、4H及8H四段使用時間，而內置傳感器還能偵測空氣質素，並於面板顯示出來，空氣乾淨定污濁，一睇就知！

測試空間的PM2.5高達40，接近環境保護署的75上限，顯示微細懸浮粒子頗多，屬於不健康水平。開啟淨化機15分鐘後，PM2.5指數大幅降至7，連帶PM10、二氧化碳含量及甲醛指數都有所改善。