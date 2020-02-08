不想被熊貓眼纏身，可考慮醫師介紹的一些紓緩方法，如按摩、暖敷等。（資料圖片）

自從武漢肺炎疫情日益嚴峻，學校停課、部分公司停工、公務員亦被要求在家工作，不用正常上班上學，令不少人都不自覺地晚睡，甚至通宵不眠。但捱夜過後，面上一雙熊貓眼，恍如控訴你的不懂自律！

遠志中醫診所彭子芯醫師表示，黑眼圈主要與眼周血液循環不佳有關，當捱夜、用眼太多，眼周肌肉比較拘緊疲累，就會影響局部氣血運行。中醫亦有「久視傷血」的說法，即是視物太久，雙目疲勞會傷及陰血。想告別熊貓眼，彭醫師有以下建議。

1.按摩、暖敷、服用活血祛瘀的中藥（如川芎、丹参等）等，可促進血液循環。按摩眼部時，力度宜輕柔，避免拉扯眼周肌膚。暖敷的話，由於眼周肌膚較薄弱，要注意溫度不宜過高，最好控制在攝氏40度以內，以免燙傷。有個暖敷偏方叫「碌雞蛋」，在黑眼圈位置「碌雞蛋」，透過熱力改善循環，可減輕因傷風感冒或鼻敏感所引起的黑眼圈。

2.美顏針可針對較深層的眼周肌肉筋膜進行調整，令組織回復彈性，改善眼周肌肉緊張疲勞，也可預防眼皮、眼袋下垂。

3.可塗抹有改善微循環成分的眼霜，如咖啡因、山金車等，有改善血液循環的效果。

4.每天安排適當的休息，以免用眼過度。

5.有些黑眼圈由其他原因所致，如鼻敏感患者較易有黑眼圈，必須先改善鼻敏感，才可令黑眼圈好轉。

6.另有些與色素沉澱有關的黑眼圈，這類人士要小心挑選眼部護膚化妝品，也要把妝品卸乾淨，以免積聚色素。

7.瘀血體質、血寒體質、腎氣不足的人也較容易出現黑眼圈，增強體質亦有助改善黑眼圈問題。