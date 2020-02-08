Bling Bling水晶　打造大自然絕飾

Atelier Swarovski春夏系列以大自然為靈感，透過耀眼水晶與精湛工藝，打造出以動植物為造型的首飾，來喚起保護大自然的重要。（莫文俊攝）

大自然向來是珠寶創作的靈感之源，但近年大自然正受到前所未有的嚴重破壞，在這重要議題上，Atelier Swarovski特別請來三位極具影響力的女性，包括首飾設計師Catherine Prevost、電影製作人兼環保人士Susan Rockefeller和荷里活女星Penélope Cruz，聯手為Designer Collection創作三個以大自然為靈感系列，每個系列都是對大自然的思考，透過創意珠寶來支持保護自然世界的公益組織，大家購買首飾同時為保護美麗的大自然出一分力，特別有意義。

【Beautiful Earth保護熊貓棲息地】

大熊貓在中國的自然棲息地正處於嚴重威脅，Susan Rockefeller特別以熊貓與竹為靈感設計此系列作品。不同深淺綠調子水晶採用低溫陶瓷鑲嵌技術，以長方形切割和梨形切割仿水晶拼鑲出竹枝、竹葉和熊貓造型，帶來多款垂墜感的長頸鏈和耳環，小熊貓更化成墜飾攀爬於竹樹上，令首飾更顯活潑趣致。

【Sea Life野生動物之美】

這個由Catherine Prevost創作的系列靈感源自聖文森特與格林納丁群島（St. Vincent & the Grenadines）三種瀕危物種：玳瑁龜、鸚鵡魚和聯盟島壁虎，它們正受到偷獵和失去棲息地的威脅。系列呈現出鮮艷躍動的加勒比色彩，大膽率性而極具震撼力，凸顯加勒比地區野生動物的美與神奇，同時喚起大眾並為保護這些野生動物作出努力。

【Botanical Jewels捕捉花卉美態】

繼MoonSun系列大獲成功後，今季Penélope Cruz帶來第二個從自然世界吸取靈感的系列。Botanical Jewels以引人注目的花卉圖案為特色，採用精確切割的水晶和施華洛世奇Cubic Zirconia加以點綴，精美別致的花瓣設計密鑲粉紅色、黃色、祖母綠色和鮮紅色寶石，巧妙捕捉植物花卉的獨特之美。