今天是元宵節。元宵節，是春節後的第一個大節日，在道家文化以及傳統風俗，甚至比春節更重要。但今年元宵節，是中國有史以來最令人不開心的，因為有新肺炎疫症。瘟疫的疫與戰役的役，同音，而且都有殳。這個殳，粵語讀殊。殳，是古代兵器。所以，說抗疫如抗役，並不誇張，是一場沒有硝煙的戰役。

道家把農曆正月十五定為上元節，七月十五為中元節，十月十五為下元節。上元是天官賜福，中元是地官赦罪（地府特赦游魂野鬼到陽間接受燒衣拜祭），下元是水官解厄（水官由晨浩之精與風澤之氣結合而成，統領水中神仙，每年十月十五從太清來人間消災解厄）。上元是天官賞賜人間的百福，包括姻緣福、子孫福。元宵是中國傳統的「情人節」，「去年元夜時，花市燈如晝，月上柳梢頭，人約黃昏後。」多少才子佳人的愛情故事因此而起，才子挑燈賞月，佳人藉口看燈，既有偶遇邂逅，亦有丫鬟代為穿針引線，有情人得成眷屬，感恩天賜良緣。燈，與丁諧音，今時今日，很多宗族仍保留元宵節在祠堂為新生男丁添燈，慶祝添丁。現代新年見面第一句話是「恭喜發財」，在過去，「添丁發財」才是最正宗的祝福，「添丁」放在「發財」前面，可想而知，人比錢重要。

元宵節食湯圓，寓意團圓。今年元宵，一家人齊齊整整食湯圓，特別值得珍惜，健康平安，你說是不是比金錢更重要？

方向宇