中醫破解　抗疫謬誤  

中醫教自製香包以增強個人抵抗力，好讓大家為抗疫做足防備。（郭凱敏攝）

政府遲遲不封關的決定，令武漢肺炎疫情於香港日漸嚴重，全城都為購買口罩、消毒用品等疲於奔命，甚至有數千市民甘願於九龍灣捱冷露宿街頭，只為購買一盒口罩。種種荒謬現況難免令市民感到恐慌，甚至誤信一些坊間流傳的防疫知識。

面對坊間眾多傳聞，為了大家可以清楚了解究竟這是正確防疫，還是謬誤，東網生活特別邀請前中文大學中醫學院非典型肺炎小組主席林冠傑中醫教授為大家拆解疑團，並教授自製香包以增強個人抵抗力，好讓大家為抗疫做足準備！

謬誤1.有指白醋、蒜頭加熱薰屋，可有效為家居殺菌，這有根據及效用嗎？

解答：暫時未有顯示白醋對今次疫情有效用，而且調較濃度不對，或對人體帶來反效果。至於蒜頭本身雖有殺菌作用，但置於現在時冷時熱的氣候，很容易引起細菌積聚，或會增加染病風險。

謬誤2.有指高溫消毒能抵抗武漢肺炎，而勤沖熱水澡亦可減少染病機會，這是否屬實？

解答：高溫消毒是在攝氏56度的高溫下持續30分鐘才可殺死病毒，而人體難以承受攝氏56度水溫，即使承受得了也會對肌膚造成傷害，所以勤沖熱水澡並無助抗疫。

謬誤3.有指用艾灸點燃薰蒸，可預防武漢肺炎，屬實嗎？

解答：於古代時，艾灸曾成功對抗病疫，但對於對抗 新型冠狀病毒卻力度不夠，所以大家應以增強個人抵抗力為大前提，要依據時節做好家居保暖，尤其是咽喉、四肢。

自製香包 提升抗疫力 ，材料包括薄荷葉、荊芥、辛夷花、白芷、蒼耳子各5錢，將之放於布袋內並置於床頭、梳化旁，這可化濕醒腦、驅走風寒，大大提升抗疫力。值得一提，材料宜盡量揀選大塊一點，這可減少香味揮發的時間，一般可放置3至7天。