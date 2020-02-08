香水鮮花禮盒　延續愛的香氣

情人節最受歡迎的鮮花只可保存幾天，如何將鮮花散發的愛意及香氣一直延續？不妨考慮在今個情人節為愛侶送上GOUTAL的香水鮮花禮盒。品牌特別邀請花藝師為3款香水設計限量版鮮花禮盒， 配合每支香水背後的動人故事及個人化刻名服務，成為獨一無二的情人節禮物。3款禮盒包括PETITE CHÉRIE EDP粉紅玫瑰禮盒，附有品牌最受歡迎的PETITE CHÉRIE Eau de Parfum 香水50ml，襯以粉紅玫瑰、白色洋桔梗、臘梅鮮花。PETITE CHÉRIE英文解作Little Sweet Heart，香水蘊含甜美的香梨、蜜桃及玫瑰香氣，配以代表感動、幸福初戀的粉紅玫瑰花，以及代表真誠不變的愛的白色洋桔梗，最適合送給甜美可人的另一半。

另一禮盒是品牌Top 5香水之一的GOUTAL TENUE DE SOIRÉE Eau de Parfum香水，香水帶有佛手柑、橡苔、廣藿香等溫暖的氣息，充滿魅力，配以花語代表等待、守護愛情的紫玫瑰，鮮艷而不落俗套，適合時尚型格的另一半。還有一款是最新推出的ÉTOILE D'UNE NUIT Eau de Parfum香水 100ml，香水帶有鳶尾花、玫瑰和覆盆子的香氣，混合細膩誘人的脂粉香，甜美而感性；配以寓意浪漫美滿的藍色繡球花，以及代表「我只鍾情你一個」的香檳玫瑰，適合送給溫婉感性的另一半。