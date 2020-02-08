東京6月開幕新酒店　主打年輕背包客

星野集團的溫泉旅館一向是豪歎指標，近年集團亦在平價酒店市場分一杯羹，旗下的OMO系列開至第3間，最新一間將於今年6月11日於東京川崎開幕。雖然現在不宜出遊，大家不妨先記錄在案，希望很快可以成行吧！

星野集團OMO3東京川崎酒店位於距離羽田機場僅16分鐘車程的川崎市，無論去Skytree、淺草、橫濱等景點也只需一程車就到，相當便利。酒店設計簡約具活力，適合前往「輕旅行」的背包客。房型分為膠囊艙「NEDOCO Pod」、個室及二人房，房價每晚由2,818日圓起，價錢相宜。膠囊艙分男女樓層，設wifi、書燈，保險箱和吊桿，浴室為共用。想有多些私人空間可選個室「COBACO Cabin」，有獨立門鎖，空間足夠放大型行李，同樣分為男女樓層。情侶可選二人房「SUMICA Room」，設獨立浴室，放置行李後仍不覺逼。酒店設有「OMO Base」公共空間，放置大餐桌和舒適梳化，讓客人可以在此休息或與其他住客交流，也可一起分享當地的小食。壁報版上有川崎的旅遊情報，方便詳細計劃旅程。

星野集團OMO3東京川崎酒店

地址：神奈川縣川崎市川崎區小川町17-1

房價：2,818日圓/晚 起（不含稅）

預約開始日期：2020年3月4日