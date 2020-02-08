出走山系抗炎　全地形跑鞋之選

呢期武漢肺炎橫掃全球，大家最怕就係與陌生人有緊密接觸，除咗自己屋企之外，所有人群聚集的室內活動都盡量避免。但日日匿埋喺屋企對住四幅牆都唔係辦法，趁天氣仲係涼涼哋，去戶外行山呼吸新鮮空氣都係唔錯嘅解悶妙法，但不厭其煩都要講句：人多都係戴番口罩穩陣，命仔要緊。正所謂攻欲善其事，必先利其器，想舒舒服服行山，最緊要就當然係買番對山系機能夠出色的鞋款，近期備受潮人及跑友追捧的HOKA ONE ONE就絕對稱職。

近月多次引入HOKA ONE ONE一系列人氣鞋款的本地選物店432HZ，今回就為大家帶來品牌另一款定位適合全地形着用的CHALLENGER LOW GORE-TEX，鞋身用上抗水性強的Nubuck皮革打造，當中更加入GORE-TEX防水夾層，並配備品牌專利Meta-Rocker弧型中底及厚實CMEVA泡棉設計，即使要穿梭山林間的崎嶇路段都一樣勝任有餘，絕對可以滿足現代都市或戶外環境的着用需要，跑步遠足再襯埋衫出街都毫無難度。順帶一提，今回CHALLENGER LOW GORE-TEX除了用上人氣Earth Tone配色之外，鞋楦剪裁更用上2E Wide版本，Chunky Sneakers外觀啱晒腳掌闊的波鞋友。