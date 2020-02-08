【深夜字聊】男神權威手冊

四仔男優Erik Everhard以43歲之齡仍繼續精戰沙場，有心有力，由22歲出道至今參演超過2,900部四仔，執導作品近200部，而同佢交過手嘅脫星逾5,000個，係咪達男神級我唔知，但畀你投胎再做人都贏唔到佢囉！講咗咁耐，只係想帶出Erik Everhard有幾威，仲有佢老哥唔戴頭盔，無私出書，將畢生床上經驗授予各位，難怪外國傳媒以「權威手冊」嚟形容呢本書《Unleash Your Sexual Super Powers: A Porn Star's Guide To Sexual Mastery》。

Erik Everhard完全明白男人世界，大家都視男優為床上超人，都想喺床上威風凜凜，即使片中有唔少高難度體位，但人生可以一試無憾也！無奈現實中無人指點，直至Erik Everhard以過來人經驗，將性愛細分為技術、策略、心理及生理四大部分，配合過去床戰失敗作例子，希望男士們引以為鑑。至於Erik哥點樣做到？假如三言兩語就教識你，咁細佬都係床上超人啦！講到尾，買本書睇吓，即使學唔到一半，心理上都威過人先啦！