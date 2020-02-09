生肖指數　是日吉星：羊

鼠： ↓是日沖煞，工作上開始覺得勞累，甚至感覺到有點討厭，休息一下吧！

牛： ↓老闆交代的事情要快點完成，別再拖延，否則最終只會落得被罵的下場。

虎： ↑今天是情感的好運日，不管發生甚麼事情都是對你有利的，順其自然吧。

兔： →工作表面上看來極沉重和難受，但只要做足工夫，實事求是，必然成功。

龍： →伴侶間除了吃喝玩樂，溝通交流也很重要，這才可知道對方的真正需要。

蛇： →橙色對提升金錢運有明顯的效果，亦能提升你的異性緣，這天宜多採用。

馬： ↓思緒突然混亂，所以有關金錢的問題，宜特別謹慎，以免招無謂損失。

羊： ★對工作投入了額外的努力，事情進展比預期的更好，來年會有更好發展。

猴： →雖然沒有人惹你不快，但你今天卻格外顯得急躁不安，可能是太累了吧！

雞： →有些事勾起了你不愉快的回憶，過去讓它過去，希望在明天，重新振作！

狗： ↑給自己一點安靜的時間，讓身心從繁忙中抽離一下，可以好好享受一天。

豬： →單身者若打算向暗戀的對象表白，最好先仔細聽取各方好朋友的意見！

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌