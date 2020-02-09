大勢預測：下周大市，價位或具下調空間。

白羊：戀愛運雖好，但已婚或同居朋友，感情關係或較不穩，宜多予協調，勿過於自我。

金牛：工作運佳，事業運亦見回升，具上位及發展空間，但體能不穩，多休息表現更佳。

雙子：感情及親子關係略有不穩，已婚或同居朋友，就子女等事需多予耐性，注意溝通。

巨蟹：家庭運稍遜，已婚或同居朋友，感情關係或較不穩，但情緒回穩，較能體諒包容。

獅子：出勤、公幹或海外項目等，或較費心神，但辭令及思考力佳，將有助應付與維持。

處女：財運較旺，但社交運不穩，而人事問題與變動，或會帶來金錢問題，宜小心應對。

天秤：人氣及桃花運佳，但情緒及家庭運欠佳，加上偏桃花較重，宜保持低調多加自律。

天蠍：情緒及家庭運回穩，與家人相處，將甚為融洽，但精神狀態或有不穩，需多休息。

人馬：社交、人緣及桃花運較佳，親子及感情關係將較和順，但溝通力不穩，需多注意。

山羊：事業運佳，公事進程回穩，但人氣不穩，為免伴侶、家人備受冷落，宜保持聯繫。

水瓶：出門、出勤、公幹或海外項目等進展較佳，但體能不穩，宜爭取休息，避免過勞。

雙魚：精神狀態回升，財運轉佳，有助維持平衡。但做生意或自僱人士，開單等需予耐性。